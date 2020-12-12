Yemek Sepeti İndirim Yağmurları!

Kullanıcılarına istedikleri yemeği en hızlı şekilde ve en uygun fiyatlarla sunan Yemeksepeti, restoranlarla yaptığı iş birliğiyle yeni bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında Yemeksepeti kullanıcıları 4.000’den fazla restorandan, %25’ten başlayıp %50’ye varan indirimlerle sipariş verebilecek.

12. 12.2020, İstanbul

Hem kullanıcılarına sağladığı faydalar hem de iş ortağı restoranlar için yaptığı destek kampanyalarıyla dikkat çeken Yemeksepeti, son olarak başlattığı indirim yağmurlarıyla ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Kampanyaya katılan 4,000’den fazla restorana Yemeksepeti tarafından geniş çaplı bir pazarlama desteği sağlanırken, Yemeksepeti kullanıcıları da %50’ye varan indirimlerle sipariş verebiliyor.

Yemeksepeti, “İndirim Yağmurları” adını verdiği kampanyayla restoranlara destek vermenin dışında kullanıcıları için de dışarıdan yemek siparişini daha cazip hale getiriyor. Kullanıcılarının istediği yemeğe en hızlı şekilde ve en uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayan Yemeksepeti, sadece Yemeksepeti’ne özel Joker, Seçilmiş Menü, Vodafone Menüsü ve Maximum Menü gibi kampanyalarla 2020 yılında kullanıcılarına 380 milyon TL’den fazla indirim sağladı.

Yemeksepeti hakkında

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti, 2001 yılında kuruldu. Bugün itibarıyla, 35.000’in üzerinde üye restoran ile 18 milyon kullanıcısına hizmet veriyor.

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