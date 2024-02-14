İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı

İnegöl'de Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı
Bursa İnegöl'de yasadışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyon sonucu bir evde yakalanan 12 Suriye uyruklu göçmen sınır dışı edilecek
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 göçmenin kaldığı bilgisine ulaştı.
DHA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.