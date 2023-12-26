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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

        İnegöl'de asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

        Bursa İnegöl'de ziyarete geldiği mobilya imalathanesinde 2'nci kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 01:34 Güncelleme: 26.12.2023 - 01:34
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        Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarının çalıştığı iş yerine ziyarete giden Bünyamin K. (17), 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi.

        İmalathanede çalışan arkadaşlarını ziyarete giden Bünyamin K, iddiaya göre, 2'nci katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Bünyamin K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Bünyamin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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