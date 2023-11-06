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        Haberler Gündem İnegöl'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        İnegöl'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:32
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        İnegöl'deki fabrika yangını söndürüldü
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        Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının boyahanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        #İnegöl
        #haberler
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