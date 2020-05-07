İnegöl'de kapalı işhanının çatısında mahsur kalan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı - BURSA

Yenice Mahallesi'nde bir iş hanının çatı katından uzun süre yavru kedi sesi duyan çevre sakinleri itfaiyeyi aradı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan iş hanının çatısına vinç yardımıyla çıkan ekipler, 5 yavru kediyi mahsur kaldıkları yerden kurtararak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi yetkililerine teslim etti.Civarda oturan vatandaşlar, itfaiyecilerin çalışmasını balkon ve pencerelerinden merakla izledi.
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