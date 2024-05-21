İnegöl'de mobilya imalathanesi alev alev yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi
Bursa'da, İnegöl Mobilya Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
DHA'nın haberine göre; yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İnegöl Mobilya Sanayi 9. Mobilya Sokak’ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin ahşaba sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle bekçileri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan diğer mobilya atölyelerine sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada alevler işyerinin önünde istiflenmiş haldeki kerestelere sıçradı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.