Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir okulda güvenlik kameralarını devre dışı bırakan hırsızlar, yaklaşık 20 bin lira değerinde eşya ve bir miktar nakit parayı çaldı.

AA'nın haberine göre; sabah saatlerinde Kocatepe Ortaokuluna gelen okulun müdürü Mahsuni Canbay, zemin kattaki pencerenin korkuluklarının kırılarak içeri girildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler parmak izi çalışması yaptı, şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

Zanlıların, kantindeki kasadan 400 lira, öğretmenler odasındaki dolaplardan elektronik eşyalar, müdür odasından 2 masaüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı olmak üzere yaklaşık 20 bin lira tutarında malzeme çaldığı tespit edildi.

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