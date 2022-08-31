Ormanda kaybolan kadın, 10 saat sonra çıplak halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu. 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul'dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G, hamamdan çıktıktan sonra kayboldu. Yasemin G'yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.