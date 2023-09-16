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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        İnegöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa İnegöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 02:21 Güncelleme: 16.09.2023 - 04:28
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        Otomobil ile çarpışan motosikletli kurtarılamadı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Kurucan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi´nde meydana geldi. Esenler Caddesi´nde ilerleyen Yunus Emre Kurucan yönetimindeki motosiklet, Bağlar Sokak'tan çıkan Şükran T. (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK SÜRÜKLENDİ

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşerek sürüklenen sürücü Kurucan daha sonra başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurucan, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Yunus Emre Kurucan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kurucan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Şükran T.´nin emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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