İnegöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Kurucan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi´nde meydana geldi. Esenler Caddesi´nde ilerleyen Yunus Emre Kurucan yönetimindeki motosiklet, Bağlar Sokak'tan çıkan Şükran T. (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşerek sürüklenen sürücü Kurucan daha sonra başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurucan, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.