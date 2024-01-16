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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        İnegöl'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Bursa İnegöl'de özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 01:08 Güncelleme: 16.01.2024 - 01:10
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        Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ve 7 yolcu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Akhisar Mahallesi istikametinden, TOKİ konutları istikametine giden Selami Ataman (37) yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen ve otobüsün şeridine giren Muhammet Öztarakçı (23) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

        SÜRÜCÜLER İLE 7 YOLCU YARALANDI

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        Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcular Ali Rıza Avcı (27) ile Gülse Demirkan (22) ve özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41), Hazen Hicran Yılmaz (25) yaralandı. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Öztarakçı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #İnegöl
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