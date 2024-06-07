Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

        İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

        Bursa İnegöl'deki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 03:47 Güncelleme: 07.06.2024 - 03:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye üretim fabrikasında gece yarısı yangın çıktı.

        Fabrikanın taş silo bölümünden alevlerin yükseldiğini gören işçiler yangına müdahale etmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ALEVLER GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin fabrikanın ahşap üretim bölümüne sıçramadan kontrol altına alınması amacıyla yoğun çaba sarf etti. DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Ankara'da fırtına can aldı: 1 kadın öldü
        Ankara'da fırtına can aldı: 1 kadın öldü
        Eski eşi ve sevgilisine karşılaşınca olay çıktı
        Eski eşi ve sevgilisine karşılaşınca olay çıktı
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler