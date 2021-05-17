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İnek peyniri ve kaymak üretiminde ilk çeyrekler itibarıyla 10 yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de ocak-mart döneminde 186 bin 510 ton inek peyniri ve 11 bin 574 ton kaymak üretimiyle son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamlarına ulaşıldı. Ocak-mart dönemde toplanan 2,6 milyon ton inek sütü ile son 3 yılın en iyi ilk çeyrek verisine ulaşıldı

İnek peyniri ve kaymak üretiminde ilk çeyrekler itibarıyla 10 yılın rekoru kırıldı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde inek peyniri üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 61 bin 309 ton, şubatta 59 bin 834 ton ve martta 65 bin 367 ton olmak üzere 3 ayda 186 bin 510 ton inek peyniri üretildi.

Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

2012'de 135 bin 188 ton inek peyniri üretilmişti. Böylece son 10 yılda üretilen inek peyniri miktarı yaklaşık yüzde 38 artmış oldu.

AYMAK ÜRETİMİ 10 YILDA YÜZDE 83 ARTTI

Bu yılın ocak-mart döneminde üretilen kaymak (ısıl işlem görmüş) üretimi de inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yılın ilk ayında 3 bin 703 ton olan kaymak üretimi, şubatta 3 bin 491 tona gerilerken, martta tekrardan yükselişe geçerek 4 bin 380 tona ulaştı.

Böylece kaymak üretimi yılın ilk çeyreğinde toplam 11 bin 574 ton oldu. Bu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2012'nin ilk çeyreğinde 6 bin 322 ton kaymak üretilmişti. Söz konusu 10 yıllık dönemde kaymak üretim miktarı ise yüzde 83 arttı.

İNEK SÜTÜNDE 3 YILIN EN İYİ İLK ÇEYREK VERİSİ

Ocakta 887 bin 275 ton, şubatta 779 bin 77 ton ve martta 893 bin 603 ton olmak üzere bu yılın ilk çeyreğinde toplam 2 milyon 559 bin 955 ton inek sütü toplandı. Bu rakamın son 3 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olduğu görüldü. 2018'de 2 milyon 581 bin 315 ton inek sütü toplanmıştı.

Yılın ilk çeyreğinde toplanan inek sütü miktarı son 10 yılın en yüksek 2'nci ilk çeyrek verisi olarak da kayıtlara geçti.

2012-2021 yıllarında birinci çeyreklerde üretilen kaymak ve inek peyniri miktarları şöyle (ton):

Yıl/Ürünİnek PeyniriKaymak
2012135.1886.322
2013141.6377.231
2014150.9498.070
2015158.9567.890
2016158.3558.030
2017160.0388.312
2018180.9089.277
2019168.55510.188
2020180.11410.072
2021186.51011.574

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