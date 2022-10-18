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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası!

ING Bank emekli promosyon ödemeleri, maaş taşıma işlemini henüz gerçekleştirmemiş olan emeklilerin gündeminde yer alıyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim'e kadar uzatılan ING Bank emekli promosyon kampanyası SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından takip ediliyor. İşte, Ekim 2022 ING Bank emekli promosyon ödemeleri ve başvuru şartları detayları...

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  • ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?

    ING Bank emekli promosyon kampanyası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 41,85 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyon ödemelerinde de artış yaşandı. Henüz maaş taşıma işlemini gerçekleştirmemiş olan emekliler "ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ekim 2022 ING Bank emekli promosyon ödemeleri...
  • ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?

    ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Emekli maaşını ING’den almaya başlayarak 7.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

    1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL, 

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 

    2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL olanlar nakit promosyon ödemesi alabilir.
  • ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?

    ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. 

    Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. 

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. 
  • ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?

    ING BANK PROMOSYON KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

    Kampanya  1 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 
  • ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası! ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?

    ING BANK EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.

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