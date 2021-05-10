Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol play-off' kalmayı başardı.
Play-off'un ilk maçlarının programı şöyle:
13 Mayıs Perşembe:
18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker)
14 Mayıs Cuma:
18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
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