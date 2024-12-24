ING Kadınlar Türkiye Kupasında çeyrek final kuraları çekildi

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, ÇBK Mersin, Beşiktaş, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsus'un mücadele edeceği kupanın kura çekiminin açılış konuşmasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen yaptı. Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe de organizasyonda mücadele edecek takımlara başarı diledi.