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        Haberler Ekonomi Para ING Türkiye'den 1.3 milyar lira net kâr - Para Haberleri

        ING Türkiye'den 1.3 milyar lira net kâr

        ING Türkiye yılın ilk yarısında 1.3 milyar TL net kâr ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 08:38 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:39
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        ING Türkiye'den 1.3 milyar lira net kâr
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        ING Türkiye, 2024 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye'nin 2024 yılı ilk yarı yıl sonu konsolide aktif toplamı 160,6 milyar lira, net kârı ise 1,3 milyar lira oldu.

        Toplam özkaynakları 18,2 milyar lira olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2024 yılı ilk yarısında Türkiye ekonomisine 84,2 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 101,4 milyar liralık kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 105,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz dünya ekonomisinin jeopolitik riskler karşısında direncini ortaya koyduğu ve ülke ekonomisinde enflasyonla mücadelede atılan kararlı adımların öne çıktığı bu dönemde, ekonomiye katkı sağlamayı ve reel sektörün yanında olmayı önceliklendirdiklerini belirtti.

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        Gökgöz, "Ülke ekonomisini desteklemeye devam ederken Türkiye’de hızlı büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürdük. Kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayarak ve dijital bankacılıkta sektörün lokomotifi olma hedefini koruyarak yolumuza devam ettik." açıklamalarında bulundu.

        Dijital dönüşüm yolculuğunda attıkları adımlarla tamamen dijital hale geldiklerine ve yatırımlarının başarılı sonuçlarını gördüklerine dikkati çeken ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, üç sene önce Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdikleri "Cebimdeki Danışman"ın, bankalarının fark yaratan hizmetlerinden biri olduğunu aktardı.

        Gökgöz "Cebimdeki Danışman ile müşterilerimize ING Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak kredi, mevduat, yatırım gibi konularda bilgi alabilme ve işlem yapabilme imkanı sunuyoruz. Geçen sene bu hizmetin saat aralığını haftanın 7 günü gece 00.00'a kadar genişleterek, uzaktan bankacılık alanındaki öncü duruşumuzu daha da öteye taşıdık. Cebimdeki Danışman ile şu ana kadar 335 bin görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        "Cebimdeki Danışman" hizmetini kullanan müşterilerinin yüzde 94'ünün görüşmeden mutlu ayrıldığına dikkati çeken Gökgöz, bununla birlikte daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla ING Mobil’e yeni özellikler eklediklerini ve ING Mobil'de yer alan "Fon Getiri Karşılaştır" özelliği ile müşterilerinin yatırım fonlarının getirilerini kolayca karşılaştırabileceklerini vurguladı.

        TURUNCU HESAP 2 MİLYONU AŞTI

        ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz tamamen dijital bir banka olarak müşterileri için fark yaratmaya devam ederken aynı zamanda avantajlı ürünleriyle onlara kazandırmayı da önceliklendirdiklerine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yenilikçi marka duruşumuzu yansıtan bir diğer ürünümüz ise Turuncu Hesap. 2011 yılında bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz ve 2 milyonu aşkın müşteriye ulaşan amiral gemimiz Turuncu Hesap ile müşterilerimize günlük yüksek faizle mevduatlarını değerlendirme ve ihtiyaçları olduğunda vade derdi olmadan birikimlerini kullanma fırsatı sunuyoruz. Turuncu Hesap’ta başlattığımız 'Bitmeyen Hoş Geldin Faizi' uygulamamızla sektöre yön veren bir yeniliğe daha imza attık. Müşterilerimiz artık Turuncu Hesap'ta avantaj sağlayan ürünleri kullanarak Hoş Geldin dönemini uzatabiliyor, birikimlerini Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile değerlendirilebiliyor ve ne kadar çok ING ’li olursa o kadar çok kazanıyor. 'Bitmeyen Hoş Geldin Faizi' uygulamamızla sektör öncülerinden biri olmaktan mutluluk duyuyoruz."

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