ING Türkiye promosyonu 2 bin 550 TL'ye çıkardı

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ING Türkiye, emekliler için başlattığı promosyon kampanyasında elini yükseltti. ING Türkiye’nin emekli maaş müşterileri, daha önce açıklanan 2 bin 250 TL yerine emekli müşterilerine 2.550 TL’ye varan promosyon fırsatı sunduğunu açıkladı.

ING’li emekli maaş müşterileri, 750 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.550 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.