ING Türkiye sendikasyon kredisini yeniledi

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ING Grubu’na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini farklı ülkelerden artan katılımcı banka sayısı ve tutarıyla, toplam 332 milyon euro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yeniledi.

14 ülkeden 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)’nin ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları için SOFR + yüzde 4,25 ve euro için Euribor + yüzde 4,00 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Banka’nın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, yeşil bina sertifikasyonları ve çalışanların sürdürülebilirlik eğitimlerinin artırılması performans kriterleri olup, bu kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Sürdürülebilirliğe bütüncül yaklaştıklarını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "ING olarak sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimimiz olarak görüyoruz. Hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor, hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. ING, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyor" dedi.

Finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü bir rol oynadığını vurgulayan Gökgöz, "ING Grubu olarak net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir finansman için 2025’e kadar Kurumsal Bankacılık alanında 125 milyar euro hacim yaratılmasını hem krediler hem de danışmanlık hizmetleri ile destekleyeceğiz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.