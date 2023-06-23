ING Türkiye sendikasyon kredisini yeniledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam ING Türkiye sendikasyon kredisini yeniledi
ABONE OL

ING Türkiye sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yeniledi

ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini toplam 332 milyon euro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yeniledi. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor, hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. Müşterilerimizin rekabette bir adım önde olmalarını sağlamak için finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamayı önceliklendiriyoruz, bu kapsamda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü sendikasyon kredisinin, tutarı arttırılarak yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi 

ING Türkiye sendikasyon kredisini yeniledi
HABERTURK.COM

ING Grubu’na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini farklı ülkelerden artan katılımcı banka sayısı ve tutarıyla, toplam 332 milyon euro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yeniledi.

14 ülkeden 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)’nin ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları için SOFR + yüzde 4,25 ve euro için Euribor + yüzde 4,00 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Banka’nın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, yeşil bina sertifikasyonları ve çalışanların sürdürülebilirlik eğitimlerinin artırılması performans kriterleri olup, bu kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Sürdürülebilirliğe bütüncül yaklaştıklarını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "ING olarak sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimimiz olarak görüyoruz. Hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor, hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. ING, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyor" dedi.

Finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü bir rol oynadığını vurgulayan Gökgöz, "ING Grubu olarak net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir finansman için 2025’e kadar Kurumsal Bankacılık alanında 125 milyar euro hacim yaratılmasını hem krediler hem de danışmanlık hizmetleri ile destekleyeceğiz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi
İŞ-YAŞAM TCMB Başkanı Erkan banka yöneticileriyle buluştu
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
İŞ-YAŞAM İlave tediye ödemeleri yatırılıyor
Adil Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz
İŞ-YAŞAM "Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya iniyor"
Türkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesi açıklaması 
İŞ-YAŞAM TBB'den deprem bölgesi açıklaması 
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmeğin 10 TL'ye çıkması söz konusu değil
İŞ-YAŞAM "Ekmeğin 10 TL'ye çıkması söz konusu değil"
Son dakika haberi Çiftçilere yaş çay bedelleri ödeniyor
İŞ-YAŞAM Destek ödemeleri ve yaş çay bedelleri ödeniyor
Bakan Şimşek: "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir"
İŞ-YAŞAM Bakan Şimşek: "Hedef kısa vadede fiyat istikrarı ve ...
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi
İŞ-YAŞAM AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi
İngiltere'nin enflasyonla imtihanı sürüyor
İŞ-YAŞAM İngiltere'nin enflasyonla imtihanı sürüyor
Son dakika haberi Yaşlı ve engelli aylıkları ödemesi bugün başlıyor
İŞ-YAŞAM Yaşlı ve engelli aylıkları ödemesi bugün başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.