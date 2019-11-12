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İngiliz ajanı Mesurier’in ölümüne ilişki açıklama

HABERTURK.COM

İstanbul’da evinin önünde ölü bulanan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in yere ayak üstü düştüğü tespit edildi. Uzmanlarca yapılan araştırmada, pencere açısı, düşme noktası ve ceset üzerinde yapılan incelemenin ilk bulguları Le Mesurier’in ayaküstü yere düştüğünü gösteriyor. Yetkililer Le Mesurier’in intihar ettiği görüşünün ağırlık kazandığını belirtti.

İngiliz ajanı Mesurier

Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Le Mesurier'un ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. Beyoğlu’ndaki olay yeri uzman ekiplerce detaylı inceleme yapıldı.

YERE AYAK ÜSTÜ DÜŞMÜŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Le Mesurier’in 3’üncü katta nasıl düştüğü yönde olay bölgesinde uzman ekiplerce çalışma yapıldı. Olay yerinin  krokisi çizildi.  Le Mesurier’in düşme pozisyonu pencereden aşağı doğru ölçüldü. Kendinden  olan veya baygın halde olan bir kişinin 3’üncü kattan aşağı düşme veya atlama hesapları ölçüldü. Yapılan tüm bu ayrıntılı incelemelerde, Le Mesurier’in pencereden ayak üstü yere düştüğü  detaylarına ulaşıldı.Bu detayda  Le Mesurier'in pencereden kendisinin atladığı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi.

 

 

DÜŞMEYE BAĞLI KESİKLER

Adli Tıp Kurumu tarafından da yapılan  ön otopside Le Mesurier’in vücudunda düşmeye bağlı olarak kesikler ve kırıkları oluştuğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nünü yaptığı ilk çalışmalara göre Le Mesurier’in intihar ettiği belirtiliyor.

 

EŞİ İFADE VERMİŞTİ

Le Mesurier’in ofis olarak kullandığı adresin yüksek güvenlikli olduğu, parmak izi okuyucusunun da bulunan bölgeyi gören tüm güvenlik kamera kayıtlarıda inceleme alındı. Le Mesurier, İsveç uyruklu eşi Emma Hedving’inda olay günü ifadesine başvuruldu. Hedving ifadesinde “Le Mesurier ağır psikolojik travmalar yaşıyordu. Son zamanlarda bu psikolojik sorunlar çok arttığı için ağır bir tedaviye başlamıştık. Hastanelere yakın olmak için de Büyükada’dan Beyoğlu’na geldik. Ofis olarak kullandığımız ev yüksek güvenlikli. Parmak izi okuyucuları var. Kullandığı anti depresan hapları da vardı. Sabah saat 04.00 civarına kadar uyuyamamıştık. Uyku ilaçlarımızı aldık. Ben uyumaya çalışırken, o ayaktaydı. Yaklaşık 05.30 sıralarında polis tarafından uyandırıldığımda pencerenin açık olduğunu gördüm ve eşimin öldüğünü öğrendim” dedi.

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