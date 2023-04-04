Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiliz Bakan aracıyla hız sınırını ihlal ettiği için 6 ay trafikten men edildi

İngiltere’de Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick, aşırı hız yaptığı iddiasıyla açılan dava sonucunda 6 ay trafikten men edilirken 1639 sterlin (yaklaşık 40 bin lira) para cezasına da çarptırıldı.

İngiliz Bakan aracıyla hız sınırını ihlal ettiği için 6 ay trafikten men edildi
AA

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Jenrick, geçen yıl ağustos ayında Londra’yı ülkenin kuzeyindeki Leeds kentine bağlayan M1 otoyolunda 40 mil (yaklaşık 65 kilometre) hız sınırını ihlal etti.

Mahkemeye 68 mil (yaklaşık 110 kilometre) hızla gittiğini itiraf eden Jenrick’e, Northampton’da görülen davada 6 ay trafikten men ve 1639 sterlin para cezası verildi.

Jenrick, 2021 yılında da hızlı araç kullanmaktan 307 sterlin (yaklaşık 7 bin 300 lira) para cezası ve 3 ceza puanı almıştı.

Fotoğraf: Twitter

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Moskova'daki Suriye konulu toplantıdan 'istişarelere devam' mesajı çıktı
DÜNYA Suriye toplantılarında 'istişarelere devam' kararı
Fransa, askeri harcamalarını 413 milyar avroya artırmayı planlıyor
DÜNYA Fransa'dan dev askeri harcama bütçesi
Soyu tükenme tehlikesi altında olan ve yakında soyu tükenecek hayvanlar!
DÜNYA Yakında soyu tükenecek olan hayvanlar
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
DÜNYA Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile bir ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Amsterdam'da gürültü kirliliği sebebiyle 2025'ten itibaren gece uçuşları yapılmayacak
DÜNYA Amsterdam'da gece uçuşlarına yasak gelecek
Dondurma yemek gerçekten hasta eder mi? Hem evet hem hayır
DÜNYA Dondurma yemek gerçekten hasta eder mi?
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
DÜNYA Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu: Rusya'dan gerginliği artıran açıklama! - Dünyadan Haberler
DÜNYA Finlandiya NATO'nun yeni üyesi: Rusya'dan gerginliği ...
Trump'ın davası öncesi ABD'de son durum ne?
DÜNYA Trump'ın davası öncesi ABD'de son durum ne?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.