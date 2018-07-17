The Guardian'ın haberine göre, Brexit seçiminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını güçlü bir şekilde savunan Michael Gove, seçim kapmanyasından iki sene sonra, Brexit kampanyasında kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken, bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Dove, seçim kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

BREXİT'E BAĞLI İSTİFALAR SÜRÜYOR

Birleşik Krallık hükümetinde Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) hazırlıklarına bağlı istifalar sürüyor.



Savunma Satın Almaları Bakanı Guto Bebb, Parlamento'da dün görüşülen ve bağımsız gümrük politikası oluşturulmasına olanak sağlayan yasa tasarısı için verilen hükümet destekli bir değişiklik önergesine karşı oy kullanmak için bakanlıktan istifa etti.



Bebb'in alehte oy kullandığı değişiklik önergesi, Brexit sonrasında Avrupa Birliği için gümrük vergisi toplamanın bir karşılıklılık anlaşması olmadığı takdirde durdurulmasını öngörüyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ise dün yaptığı açıklamada, iktidardaki Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening'in ikinci bir Brexit referandumu çağrısı üzerine "Hiçbir koşulda yeni bir Brexit referandumu olmayacak" dedi.

Greening Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) için "ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında" bulunmuş Brexit için son kararı, "çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini" söylemişti.

May'in, Brexit planına yönelik eleştiriler artarken, The Times gazetesine yazan Greening, May'in önerdiği Brexit anlaşmasını da "uyduruk ve çok kötü" diye nitelendirdi.