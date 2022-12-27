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İngiliz basını Dele Alli'yi yerden yere vurdu! "Sefil"

Beşiktaş'ta şu ana kadar sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Dele Alli, İngilizlerin de diline düştü. Ada basınının önde gelen gazeteleri Daily Mail ve Mirror, 26 yaşındaki futbolcunun son durumu hakkında, 'sefil' ifadesini kullandı.

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  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı Dele Alli, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Valerien Ismael döneminin ardından Şenol Güneş yönetiminde de beklenen katkıyı veremeyen İngiliz futbolcu, adeta dibe vurdu...
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    26 yaşındaki Dele Alli'nin bu performansı, onu Beşiktaş'a geldiği günden bu yana yakından takip eden İngiliz basınında da gündem oldu.
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Ada basınının önde gelen gazetelerinden Daily Mail ve Mirror, Dele Alli'nin Şanlıurfa ile oynanan kupa maçında sadece 29 dakika sahada kalmasını, Gaziantep FK mücadelesinde ise forma şansı bulamamasını alaycı bir dille satırlarına taşıdı. 
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Dele Alli'nin Beşiktaş'taki macerasını 'sefil' başlığıyla okuyucularına aktaran gazeteler, bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen futbolcunun durumunun içler acısı olduğunu vurguladı.
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Daily Mail'in Dele Alli'yle ilgili haberinde, "Dele Alli, Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırmaya çalışırken sefil bir Noel günü geçirdi. Kupa maçında 29. dakikada oyundan alındıktan sonra taraftarlarca yuhalanan Alli, Gaziantep beraberliği sırasında kullanılmayan yedek bir oyuncu olarak kulübede sefil bir Noel günü yaşadı." ifadelerine yer verdi. 
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    "HOCASINI İKNA EDEMEDİ"

    26 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremediğine vurgu yapılan haberde, "Dele Alli için Beşiktaş'ta işler kabus gibi kötüye gidiyor. Eski Tottenham yıldızı, Noel günü oynama şansı bulamadı. 26 yaşındaki oyuncu futbola olan sevgisini göstermek için sosyal medyadan mesaj gönderdi ama bu Beşiktaş'ın hocasını ikna etmedi." ifadesi kullanıldı.
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Mirror ise Dele Alli'nin kendine olan güvenini kaybettiğini belirtip şu ifadelere yer verdi: 
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    "İngiliz milli oyuncu ve eski Tottenham orta sahası, Beşiktaş kariyerinde de en düşük seviyeye ulaştı. Noel günü, takımı 1-1 berabere kalırken yedek kulübesinden çıkmayı başaramadı. 
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Onun için hatırlanması gereken bir Noel olmadı. Saha dışında ruh hali güçlü olsa da takımını berabere kalırken kulübede izlemek, kendine olan güvenini sarsmış olacak."
  • Beşiktaşlı Dele Alli'ye İngiliz basınından ağır eleştiriler: Sefil ve... - Beşiktaş haberleri

    Dele Alli, Beşiktaş formasıyla bu sezon 9 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti. 

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