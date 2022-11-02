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İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

Beşiktaş'a büyük beklentilerle transfer olan ancak sahada varlık gösteremeyen Dele Alli ülkesi İngiltere'de de gündem oldu. İngiliz basını, Alli'nin performansını masaya yatırdı

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  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    Beşiktaş'a bu yaz büyük umutlarla transfer olan ancak geride kalan haftalarda varlık gösteremeyen Dele Alli, İngiltere'de de gündem oldu. Daily Mail, İngiliz yıldızla ilgili olarak flaş bir analiz yayınladı. İşte İngilizlerin Alli yorumu
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "Dele Alli'nin performansı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü tarafından 'beklentilerin altında' olarak nitelendirildi. Alli, Tottenham'daki 7 yıllık süresi ocak ayında sona erdikten ve Everton'a gittikten sonra kendini Spor Toto Süper Lig'de buldu."
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "UMUTLAR AZALIYOR"

    "Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Alli, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer, aslında 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden alevlendirmeyi amaçlıyordu ama Şenol Güneş'in son yorumlarından sonra bu umutlar azalıyor gibi görünüyor."
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesinde konuşan yeni patron Güneş, Dele Alli'nin verimlilik olarak beklentilerin altında kaldığını dile getirdi"
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "Güneş, henüz geçen hafta Beşiktaş'ın hocası oldu ama Alli'nin performansına getirdiği yorum, Türkiye'deki son durumunu da anlatıyor."
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "BEKLENTİLERİN ALTINDA"

    "Ümraniyespor'a karşı oynanan maçta Alli'nin ilk 45 dakikada performansı hayal kırıklığı yarattı ve devrede kenara alındı. Tottenham'ın eski yıldızı, Beşiktaş'a katıldığından beri büyük ölçüde beklentilerin altında kalan performanslar sergiledi. Sadece 1 gol atabilirken hiç asist yapamadı."
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "HAYAL EDİLENDEN DAHA AZI"

    "Ağustos ayında 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi. Beşiktaş'taki ikinci maçında gol attı ama sonrasında oynadığı maçlarda ağları bulamadı."
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

    "ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DÜŞÜŞ"

    "Tottenham'da gözden düşen, Everton'dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş. Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo ve Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Alli için durumlar hiç lehte değil."
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"
  • İngiliz basınından Dele Alli yorumu: "Umut yok!"

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