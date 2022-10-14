Başka ülkelerden de gelmek isteyenler olduğunu belirten Milburn, "Bu izinlerin çıkmasından çok memnunum. Bundan sonra daha fazla insan gelecektir. Dalış çok iyi geçti. Su altında görüntü çok güzeldi. Batıklar çok güzel görünüyordu. Bu kadar güzel batıklar turizme açıldığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar gelip dalış yaparım" dedi.