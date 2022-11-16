Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiliz devi Dembele'ye talip!

Barcelona'nın büyük umutlarla transfer ettiği Ousmane Dembele Chelsea'nin radarında...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İngiliz devi Dembele'ye talip!

    Barcelona 2017/2018 sezonunda Borussia Dortmund'dan 140 milyon euro bonservis bedeli ile Ousmane Dembele'yi transfer etti. 
  • İngiliz devi Dembele'ye talip!

    Barcelona'ya transfer olan ancak sakatlıklar sebebiyle istenilen performanstan uzak bir görüntü çizen Ousmane Dembele için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Chelsea, Fransız oyuncu için devreye girdi...
  • İngiliz devi Dembele'ye talip!

    İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen ve bu yönde transfer planlamasını oluşturan Chelsea yönetimi, oyuncuyu kadrosuna kazandırmak istiyor. 

     
  • İngiliz devi Dembele'ye talip!

    Sakatlığı atlatan ve iyi bir performans göstermeye başlayan Dembele'yi planlarının ana parçasından biri yapmak isteyen Chelsea, Barcelona'nın kapısını çalacak. 
  • İngiliz devi Dembele'ye talip!

    Barcelona cephesinde büyük bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gidişine izin verilebileceği iddia ediliyor. Özellikle maaş konusunda büyük bir limite sahip olmayan Barcelona'nın, Dembele cephesinden gelecek yüksek maaş talebi ihtimalinde yine gitmesine izin verebileceği konuşuluyor. 

     
  • İngiliz devi Dembele'ye talip!

    Barcelona forması ile 170 karşılaşmaya çıkan Dembele, 37 gol ve 41 asistlik performans gösterdi. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.