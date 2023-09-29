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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü  - İş-Yaşam Haberleri

        İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü 

        İngiliz ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,2 büyüme gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:53
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        İngiltere ikinci çeyrekte büyüdü 
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, birinci çeyrekteki ekonomik büyüme oranı daha önce tahmin edilen yüzde 0,1'den 0,3'e revize edildi.

        İkinci çeyrekte ise ekonomi yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

        Nisan-haziran dönemindeki büyümede üretim sektörü yüzde 1,2 büyüyerek itici güç oldu.

        ONS'nin bugün yayımladığı verilerde, 2022'ye ilişkin ekonomik büyüme oranı da daha önce tahmin edilen yüzde 4,1'den 4,3'e revize edildi.

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