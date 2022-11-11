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Haberler Para İngiliz ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 daraldı
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İngiliz ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı

İngiltere ekonomisi, giderek artan hayat pahalılığı ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı

İngiliz ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 daraldı
AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede bu yılın üçüncü çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldığı bildirildi.

İngiltere'de GSYH üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış kaydetti. GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyümüştü.

ONS açıklamasında, ülkede GSYH’nın ekim ayında aylık bazda ise yüzde 6 daraldığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, uzmanlar tarafından ülke ekonomisinin resesyona doğru ilerlediği yönünde yorumlanan üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin olarak, Ukrayna’da halen devam eden savaşın enerji fiyatlarını ve dolayısıyla da enflasyonun artmasına, büyümenin de baskılanmasına neden oluğunu kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25’den yüzde 3’e yükseltmişti.

Banka böylece, tek seferde 1989 yılından bu yana en sert faiz artırımını gerçekleştirmişti.

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