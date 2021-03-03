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İngiliz ekonomisinin 2021’de yüzde 4 büyümesi bekleniyor

İngiltere’nin bütçe düzenlemelerine ilişkin İngiliz parlamentosunda konuşan Maliye Bakanı Sunak, ülkenin 2022'de ise yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi

İngiliz ekonomisinin 2021’de yüzde 4 büyümesi bekleniyor
AA

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

İngiltere’nin bütçe düzenlemelerine ilişkin İngiliz parlamentosunda konuşan Sunak, ülkenin 2021 yılında yüzde 4, 2022 yılında yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

Sunak, ülke ekonomisinin 2023 yılında yüzde 1,7, 2024 yılında yüzde 1,6 ve 2025 yılında yüzde 1,7 seviyesinde büyümesini beklendiğini ekledi.

Öngörülerin İngiltere’nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Sunak, “ Bugün bu tahminler, salgına karşı uyguladığımız yöntemin işe yaradığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinin salgının ekonomik etkilerinin giderilmesi için bu zamanda kadar 270 milyar sterlin ile rekor seviyede harcama yaptığını belirten Sunak, ülkede turizm sektörü için katma değer vergisindeki yüzde 5’lik kesintinin 2021'in eylül sonuna kadar sürdürüleceğini bildirdi.

Sunak, aynı zamanda İngiltere’de mart ayından beri devam eden, salgın nedeniyle çalışamayacak olanların maaşlarının yüzde 80’inin hükümet tarafından ödendiği maaş destek programının da 2021 yılının eylül ayının sonuna kadar devam ettirilmesine kadar verildiğini söyledi.

Sunak konuşmasında İngiltere’de işsizliğin gelecek yıl yüzde 6,5 ile zirve seviyesini görmesinin beklendiğini söyledi.

Ülkede kurumlar vergisini yüzde 2023 yılında yüzde 25 seviyesine yükseltileceğini belirten Sunak, bu artışa rağmen İngiltere’nin G-7 ülkeleri içerisinde en düşük kurumlar vergisine sahip olacağını söyledi.

Sunak konuşmasında sadece yüzde gelirleri 250 bin sterlinin üzerinde olan şirketlerden yüzde 25 seviyesinde vergi alınacağının altını çizerek, orta ve küçük ölçekli şirketlerin korunacağını söyledi ve gelir vergisinde vergilendirme için minimum gelir seviyesinin gelecek yıl 12 bin 750 sterline yükseltileceğini, gelir vergisinde oranların 2026 yılına kadar sabit tutulmasının planlandığını hatırlattı.

İngiliz hükümetinin şu anda kadar yıllık 355 milyar sterlin seviyesinde bir borçlanmaya gittiğini belirten Sunak, 2022 yılında ise hükümetin 234 milyar sterlin seviyesinde borçlanmasının beklendiğini kaydetti.

Sunak, İngiltere’nin halen düşük maliyetle borçlanabildiğini fakat önümüzdeki dönemde faiz oranlarını artması halinde bunun mevcut planların değişmesine neden olabileceğini kaydetti.

İngiliz hükümetinin bütçe düzenlemeleri kapsamında ekonominin desteklenmesi için 65 milyar sterlinlik kaynak ayırdığını, bununla salgını etkilerinin giderilmesi için 2021 ve 2022 yıllarındaki ayrılan toplam bütçenin 352 milyar sterline ulaştığına dikkati çeken Sunak konut sektörünün de desteklenmesi için ilk kez ev sahibi olacaklar için yüzde 5 depozito karşılığında konut kredisi ile ev sahibi olabilmenin mümkün olacağını kaydetti.

Sunak konuşmasında İngiltere’de 2020 yılının mart ayından bu yana toplam 700 bin kişinin işini kaybettiğini, salgın nedeniyle ekonomide son 200 yılın en sert daralmasının görüldüğünü söyledi.

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