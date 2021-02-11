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İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a "ırkçılığa karşı harekete geç" çağrısı

İngiliz futbolunun önde gelen kurumları, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'a ırkçı paylaşımlara karşı acilen harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu

İngiliz futbolundan Twitter ve Facebook'a

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi'nin yanı sıra futbolcu ve hakem birliklerinin de aralarında yer aldığı kuruluşlar, Twitter ve Facebook'un üst yöneticileri (CEO) Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg'e hitaben açık mektup yayımladı.

Sosyal medyada futbolcu ve hakemlere yönelik ırkçı mesajların artmasına vurgu yapılan mektupta, "Sizin bu konuda harekete geçmemeniz, faillerin kendilerine ulaşılamayacağını düşünmelerine yol açtı. Irkçı ve ayrımcı mesajların durmaksızın süren akışı kendi kendini besliyor. Bunlar, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook ve Instagram tarafından ne kadar tolere edilirse, o kadar normal ve kabul gören bir davranış haline geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, sosyal medya platformlarından, ırkçı ifadelerin paylaşılmadan önce filtrelenip engelleneceği bir mekanizma kurulması, kimlik doğrulama prosedürlerinin iyileştirilmesi ve yasadışı ayrımcı materyaller paylaşan kişilerin tespiti için adli makamlara yardımcı olunması talebinde bulunuldu.

Manchester United'da forma giyen Anthony Martial ve Axel Tuanzebe'nin yanı sıra Chelseali Antonio Rudiger ve Reece James, son haftalarda sosyal medyada ırkçı söylemlere maruz kalmıştı.

İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda Muhammed Salah, Paul Pogba ve Marcus Rashford gibi futbolculara yönelik ırkçı ifadeler uzun süre gündem olmuştu.

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