İngiliz hükümetinden AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları için 3 milyon sterlin

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, fonun, Avrupa’da İngiliz vatandaşlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve Avrupa ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının oturum haklarını elde etmeleri için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, ileri yaşlardaki, engelli ve sağlık sorunları yaşayan İngiliz vatandaşlarının da özel olarak destekleneceği kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “AB’den ayrıldığımız için AB üyesi ülkelerde yaşayanların oturum haklarını garanti altına alması gerekiyor. 1 milyonun üzerinde AB vatandaşı AB ülkelerinde yaşıyor.” ifadelerini kullandı.