İngiliz hükümetinin 'anlaşma olmadan Brexit' senaryosu basına sızdı: 'Gıda, ilaç ve petrol kıtlığı'

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Brexit'e karşı çıkanlar, kabine ofisleri önünde zaman zaman gösteri yapıyor.

İngiltere hükümetinin, anlaşma sağlanamadan Avrupa Birliği'nden çıkma ihtimaline karşı, bunun olası sonuçlarını sıralayan gizli belge Sunday Times gazetesi tarafından yayımlandı.

Hükümetin senaryosuna göre, "anlaşmasız Brexit"e gidilirse ülkede petrol, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanacak.

"Operation Yellowhammer" adı verilen belgeye göre, İngiltere limanlarında da aylar sürecek olan gecikmeler meydana gelecek.

İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırın açık tutulması planları ise "muhtemelen sürdürülebilir olmayacak".

Gizli belgeyle ilgili hükümetten ilk açıklama, anlaşma olmadan AB'den ayrılma hazırlıklarından sorumlu olan Muhafazakar milletvekili Michael Gove'dan geldi.

Bazı endişelerin "abartıldığını" söyleyen Gove, Boris Johnson'ın başbakan olmasından itibaren Brexit planlamasında "çok ciddi adımlar atıldığını" savundu.

Başbakan Johnson'ın bu hafta Avrupalı liderlerle görüşmesi bekleniyor. Geçen ay başbakanlık görevini devralan Johnson AB ile yeni bir ayrılık anlaşması yapılması gerektiğini savunuyor.

Neler olması bekleniyor?

Belgeye göre İngiltere anlaşma sağlanmadan AB'den ayrılırsa:

Taze gıda ürünleri daha zor bulunacak ve fiyatlar artacak

İrlanda'da sınır sorunu yaşanacak

Petrol sıkıntısı yaşanacak. Hükümetin petrol ithalat vergisini yüzde 0'a indirmesi halinde, iki petrol rafinerisi kapanacak ve 2 bin kişi işsiz kalacak.

İnsulin ve grip aşıları da dahil olmak üzere, hastalar ilaç bulmak için daha uzun süre beklemek zorunda kalacak

İlaç ve gıda sıkıntısı nedeniyle kamu düzeni bozulacak

Avrupa havalimanları ve Avrupa Tüneli'nde uzun yolcu kuyrukları oluşacak

Gümrük kontrolleri nedeniyle limanlarda nakliye işlemlerinde 3 ayı bulan gecikmeler yaşanacak

BBC'ye konuşan başbakanlık kaynakları belgenin, Avrupalı liderlerle yapılacak görüşmeleri etkilemesi amacıyla, eski bir bakan tarafından sızdırıldığını söyledi.

Hükümet ne dedi?

İngiltere hükümetinden belge ile ilgili açıklama yapan milletvekili Gove "Anlaşma olmadan ayrılmamız durumunda yolda bazı tümsekler olacağı açık, ancak Sunday Times'ta yer alan belge olabilecek en, en kötü senaryoyu gösteriyor ki buna göre adımlar atabilelim, ve attık da" dedi.

İngiltere mevcut şartlarda 31 Ekim'de AB'den ayrılacak.

Ancak bunun nasıl bir hukuki çerçeve içinde gerçekleşeceği konusunda İngiltere Parlamentosu'nda bir türlü uzlaşma sağlanamıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson AB'den bir anlaşma ile ayrılmayı tercih ettiğini ancak gerekirse 31 Ekim'de anlaşma olmadan birlikten ayrılacaklarını söylemişti.