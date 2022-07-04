İngiliz istihbaratı, Rusya'nın yeni odak noktasını açıkladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna´daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin Lıçısansk'tan çekildiği ve muhtemelen hazır savunma pozisyonlarına geri döndüğü belirtilerek, "Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Lıçısansk'ın kuşatmasını tamamladığını ve şehrin tam kontrolünü sağladığını iddia etmişti. Luhansk Oblastı'nda şehir içinde ve çevresinde çatışmalar, Rus güçlerinin istikrarlı ilerleme kaydetmesiyle geçen hafta yoğunlaşmıştı. Şehir, Luhansk Oblastı'nda Ukrayna kontrolündeki son büyük yerleşim merkeziydi" denildi.

Rusya´nın odak noktasının, büyük bir kısmı Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında kalan Donetsk Oblastı'nı ele geçirmeye yönelik olacağı ifade edilen raporda, "Donbas için verilen mücadele zorlu ve yıpratıcı durumda ve bunun önümüzdeki haftalarda değişmesi pek olası değil" ifadelerine yer verildi.

"SAVAŞ UKRAYNA'NIN TARIM SEKTÖRÜNDE YIKICI BİR ETKİ YARATIYOR"

Savaşın, Ukraynalı çiftçilere gerekli olan tohum ve gübre tedarik zincirlerinde büyük aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Hasat devam ederken, Rusya'nın işgali Ukrayna'nın tarım sektörü üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaya devam ediyor. Rusya'nın Odesa ablukası, Ukrayna'nın tahıl ihracatını ciddi şekilde kısıtlamaya devam ediyor. Bu nedenle, Ukrayna'nın 2022'deki tarımsal ihracatının 2021 toplamının yüzde 35'inden fazla olması muhtemel değildir. Karadeniz´deki Yılan Adası´ndan çekilmesinin ardından Rusya, yanıltıcı bir şekilde, tahıl ihracatının iyileştirilmesiyle ilgili olarak `top şimdi Ukrayna'nın sahasında´ iddiasında bulundu. Gerçekte, küresel gıda krizini şiddetlendirmeye devam eden şey Rusya'nın Ukrayna'nın tarım sektörünü kesintiye uğratmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.