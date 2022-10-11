İngiliz istihbaratına göre Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok

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Getty Images GCHQ Başkanı Jeremy Fleming

İngiltere Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir emare olmadığını söyledi. GCHQ, İngiltere'yi, siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat servisi. Kurum özellikle, dinleme faaliyetleriyle biliniyor.

BBC'ye konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, "Nükleer silah hakkında yapılan herhangi bir konuşma çok tehlikeli, bu konu hakkındaki sözlerimize dikkat etmeliyiz" dedi.

Fleming, "Rusya ordusunun ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını yönetme şeklini sevmesek, hatta nefret etsek de şimdilik bildiğimiz kurallar çerçevesinde ilerliyorlar. Buna nükleer silah kullanma ihtimali de dahil" diye konuştu ve ekledi:

"Putin'in de savaşı daha da büyütmenin getireceği tehlikelerle ilgili olarak endişeli olduğuna eminim. Bu tehlikelere başka açıdan bakıyor ama henüz savaşta farklı taktiklere başvurmadı."

Fleming bu açıklamaları, her yıl düzenlenen Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) Güvenlik Semineri'ndeki konuşması öncesi yaptı.

EPA

Putin'in "izole" bir şekilde çalıştığı için yanlış kararlar verdiğini söyleyen Fleming, Rusya liderinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı seferberlik çağrısının "büyük bir çaresizliği gözler önüne serdiğini" düşünüyor.

Fleming, "Rusya'da toplumda ve ordudaki çaresizliği görüyoruz" dedi.

GCHQ Başkanı, Mart ayında yaptığı bir konuşmada da, Ukrayna'daki bazı Rus askerlerin görevlerini yerine getirmeyi reddettiğini, ekipmanlarını sabote ettiğini ve yanlışlıkla kendi uçaklarından birini düşürdüğünü söylemişti.