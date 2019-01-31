SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti

İngiltere 2'nci lig takımı Froest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, yüzüne rakibinin kramponunun çarpması sonucu üç dişini kaybetti.

Giriş: 31.01.2019 - 15:19 | Güncelleme:  

İngiltere 2'nci lig takımı Froest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, yüzüne rakibinin kramponunun çarpması sonucu üç dişini kaybetti.

24 yaşındaki kaleci, Salı günü Mansfield Town'la 1-1 berabere kaldıkları maçın 61'inci dakikasında kanlar içinde kalınca hastaneye kaldırıldı.

Kulübün menajeri Mark Cooper, "Sakatlık, James'in yakışıklılığını bir süre etkileyecek. Yüzünde büyük bir yara, dudaklarında korkunç bir kesik var. Birkaç dişini de kaybetti. Sahalardan ne kadar uzak kalacacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Montgomery de hastanede Twitter'dan kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını paylaştı ve "Yeni dişlerimin parası için yardım toplamaya başlayacağım" diye espri yaptı.

https://twitter.com/JMontgomery94/status/1090379358131404800

Pozisyon kaleci James'in takımı 1 - 0 gerideyken ikinci yarının ortalarında yaşandı. Froest Green Rovers ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mansfield forveti Gethin Jones'un sağ kramponu topa değil, James'in yüzüne isabet etti.

James Montgomery 61. dakikada oyundan alındı ve hastaneye götürüldü. Froest Green Rovers, maçın sonunu iyi getirerek beraberliği sağladı ve karşılaşmadan bir puanla ayrılmayı başardı.

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Finlandiya'nın başkenti Helsinki evsizlik sorununu nasıl çözdü?
Finlandiya'nın başkenti Helsinki evsizlik sorununu nasıl çözdü?
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Venezuela altınının ve petrolünün ticaretini yapmayın
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Venezuela altınının ve petrolünün ticaretini yapmayın
Obruk sanılan çukur, bankaya kazılan tünel çıktı
Obruk sanılan çukur, bankaya kazılan tünel çıktı
İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti
İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı
Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı
Sinema yasası: Neden tartışılıyor, yeni yasa çözüm olacak mı?
Sinema yasası: Neden tartışılıyor, yeni yasa çözüm olacak mı?
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X