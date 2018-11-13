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İngiliz komutandan Münbiç açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonda İngiliz Tümgeneral Ghika, Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te yürüttüğü ortak devriyelere ilişkin, "Münbiç'in güvenliğini sağlamak için verdikleri destekten dolayı Türk ordusuna minnettarım." dedi

13.11.2018 - 22:49 | Güncelleme:

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonu Birleşik Görev Gücü Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika, Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te yürüttüğü ortak devriyelere ilişkin, "Münbiç'in güvenliğini sağlamak için verdikleri destekten dolayı Türk ordusuna minnettarım. Orada DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek ve mülteciler ile evlerini terk etmiş insanların gönüllü olarak evlerine dönmelerini sağlamak koalisyonun çabalarının kritik bir parçasıdır." dedi.

Tümgeneral Ghika, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) video konferans yöntemi ile Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD kuvvetlerinin Münbiç'te ikinci ortak devriyelerini 8 Kasım'da yaptığını belirten İngiliz komutan, "Münbiç'in güvenliğini sağlamak için verdikleri destekten dolayı Türk ordusuna minnettarım. Orada DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek ve mülteciler ile evlerini terk etmiş insanların gönüllü olarak evlerine dönmelerini sağlamak koalisyonun çabalarının kritik bir parçasıdır." diye konuştu.

Ghika, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'ya ait mevzileri top atışına tutmasının ardından ABD'nin bölgede devriye gezmeye başladığının hatırlatılması üzerine, "Orada halen gergin bir durum var. Gerginliği azaltmak tüm tarafların menfaatinedir. Böylece biz de DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesine odaklanalım." dedi.

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK mevzilerine top atışlarının devam etmesi durumunda ABD'nin Münbiç ortak devriyelerini durdurup durdurmayacağına yönelik soruya Tümgeneral Ghika, şu yanıtı verdi:

"Münbiç yol haritası iki NATO ortağı arasındaki ikili bir anlaşma. DEAŞ tehdidine karşı Münbiç halkının güvenliğini sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Bunun nasıl ilerleyeceğini tahmin etmeye çalışmak spekülasyon olur diye düşünüyorum. Şu aşamada söyleyeceğim şey şu; iki ortak devriyemiz oldu ve oldukça iyi geçti. Plana sıkı bir şekilde bağlıyız. Bu, Münbiç halkına güvenlik sağlıyor ve bunda ikimizin de payı vardır. Bunlar (ortak devriyeler) nihai bir durum değil. Bunun son bulacağı bir takvim yok ve Münbiç halkının güvenliğini sağlama amacıyla devam eden bir süreçtir."

DEYRİZOR'DA SİVİL KAYIPLARI

Koalisyonun tüm saldırılarında sivil kayıplarının olmaması için özen gösterdiğini savunan Ghika, "Bunlar oldukça erken ve doğrulanmamış iddialar. Şu anda bunları araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deyrizor bölgesinde DEAŞ ile mücadelenin zorlaştığını belirten Ghika, Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin arasında DEAŞ militanının bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Geçen haftalarda Rusya'nın izni ile insani yardım ulaştırılan Rukban kampına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghika, ABD öncülüğündeki koalisyon destekli Mugavir et-Tavra muhalif grubunun desteği ile ABD ve Rusya arasındaki ayrışma bölgesinde yer alan Rukban kampına insani yardımın ulaştırıldığını anlattı.

Ghika, Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Arap Kızılayının kamptaki mültecilere 10 bin 475 torba un ve yiyecek paketi dağıttığını, 18 bin çocuğa kıyafet, 10 bin civarında temizlik paketi ve bin 200 bebek için gerekli malzeme tedarik ettiğini belirtti.

BM'nin ayrıca 10 bin çocuğa, çocuk felci ve kızamık gibi ölümcül hastalıklara karşı aşı yaptığını kaydeden İngiliz Tümgeneral, kampa yardımın ulaştırılmasını "başarı öyküsü" olarak niteledi.

AA muhabirinin "Dünyanın en güçlü orduları Rusların onayı ve adeta merhametini beklediler. Bu durum koalisyon için nasıl bir başarı hikayesi oluyor?" sorusuna Tümgeneral Ghika, "Orada durum oldukça karışık, bildiğiniz üzere orada bir ayrışma bölgesi var. O bölgede birçok farklı güç faaliyet gösteriyor." yanıtını verdi.

Koalisyonun konvoya güvenlik sağladığını belirten Ghika, bu sürecin uzun sürmesinin şaşırtıcı olmadığını ve yardımın şu anda ulaşmış olmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

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