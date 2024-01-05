İngiliz Kraliyet ailesinin gözde isimlerinden olan Prenses Kate Middleton, 2023 yılı kıyafet harcamlarını azalttı. 41 yaşındaki Galler Prensesi'nin Page Six'te yayınlanan gardırop hesaplamasına göre, kıyafet ve aksesuar harcalamalarında 72 bin 433 dolarlık eksilme yaşandığı belirtildi.

Bu yıl gardırobunun fiyat etiketi daha düşük olmasına rağmen, Galler Prensesi genel olarak 37 daha az yeni kıyafet giydi. Birkaç pantolon takımını birden fazla kez bile giydi.

Buna karşılık Middleton geçen yıl 119 bin 596 dolarlık muazam bir yeni görünüm sergiledi.

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Daha düşük fiyat etiketi ve daha az sayıda kıyafet olmasına rağmen üç çocuk annesi Middleton, The Telegraph gazetesine göre geçen yılki 90'a karşılık bu yıl 123 etkinlikte boy gösterdi.

Kraliyet üyesi, 3 bin 820 dolarlık Jenny Packham gece elbisesi ve 4 bin 191 dolarlık Türk tasarımcı Erdem imzalı etek takımı gibi pahalı parçalar giyse de 228 dolarlık The Dazzler pantalon ve 100 dolarlık Zara marka blazer ceket gibi uygun fiyatlı kıyafetleri de üzerinde taşıdı.