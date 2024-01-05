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        Haberler Magazin İngiliz Kraliyet ailesinden Prenses Kate Middleton harcamaları kısma kararı aldı

        İngiliz Kraliyet ailesinden Prenses Kate Middleton kıyafet harcamalarını kıstı

        Kıyafet seçimleriyle her zaman gündeme gelen İngiliz Kraliyet ailesi 2023 yılı gardırop masraflarını azaltmaya karar verdi. Özellikle Galler Prensesi Kate Middleton masraflarını önceki yıla göre 72 bin dolar azalttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:30
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        KIYAFET HARCAMALARINI AZALTTI

        İngiliz Kraliyet ailesinin gözde isimlerinden olan Prenses Kate Middleton, 2023 yılı kıyafet harcamlarını azalttı. 41 yaşındaki Galler Prensesi'nin Page Six'te yayınlanan gardırop hesaplamasına göre, kıyafet ve aksesuar harcalamalarında 72 bin 433 dolarlık eksilme yaşandığı belirtildi.

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        Middleton 2022 yılına kıyasla 2023 yılında yeni parçalara 47 bin 163 dolar daha az para harcadı.

        Buna karşılık Middleton geçen yıl 119 bin 596 dolarlık muazam bir yeni görünüm sergiledi.

        Bu yıl gardırobunun fiyat etiketi daha düşük olmasına rağmen, Galler Prensesi genel olarak 37 daha az yeni kıyafet giydi. Birkaç pantolon takımını birden fazla kez bile giydi.

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        AYNI KIYAFETLERİ GİYEBİLİYOR

        Daha düşük fiyat etiketi ve daha az sayıda kıyafet olmasına rağmen üç çocuk annesi Middleton, The Telegraph gazetesine göre geçen yılki 90'a karşılık bu yıl 123 etkinlikte boy gösterdi.

        Kraliyet üyesi, 3 bin 820 dolarlık Jenny Packham gece elbisesi ve 4 bin 191 dolarlık Türk tasarımcı Erdem imzalı etek takımı gibi pahalı parçalar giyse de 228 dolarlık The Dazzler pantalon ve 100 dolarlık Zara marka blazer ceket gibi uygun fiyatlı kıyafetleri de üzerinde taşıdı.

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        UYGUN FİYATLI AKSESUARLARI DA TERCİH EDİYOR

        Gardırop masraflarını azalmış olması, Middleton'ın aynı kıyafeti birden fazla defa giyme tercihi mücevher seçimlerine de yansıdı. Pahalı mücevherleri birden fazla kullanmasının yanı sıra değeri 25 dolar ile 215 dolar arasında değişen aksesuarlar kullanması da dikkat çekti.

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        Prenses Kate, BAFTA Ödülleri gecesinde 30 dolarlık küpelerle katılmıştı. Oysa 2022'de toplam ederi 18 bin dolardan pahalı olan 1920'lerin elmas broşları ile 13 bin dolarlık Robinson Pelham elmas küpeleri takmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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