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İngiliz milletvekillerinden hükümete İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısı

İngiltere'de bazı milletvekilleri hükümetten Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’e yaptırım uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını istedi.

İngiliz milletvekillerinden hükümete İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısı
İngiliz vekillerden hükümete İsrail çağrısı
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AA

Orta Doğu'dan Sorumlu Bakan James Cleverly, Avam Kamarası’nda düzenlenen "İsrail Gazze Ateşkesi Acil Sorular" başlıklı programda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Programda söz hakkı alan İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetine seslenerek, "İsrail'i, Filistinlilere yönelik savaşını durdurmaya zorlamak için daha fazla ne kadar Filistinli çocuk öldürülmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin evi yerle bir edilmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin okul ve evleri bombalanmalı? Filistin'i devlet olarak tanımanın zamanı geldi çünkü onların da var olma hakkı var." ifadesini kullandı.

BAKAN CLEVERY'DEN İSRAİL SAVUNMASI

Burgon, hükümete, Filistin’e yönelik saldırılarıyla uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışlarını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısında da bulundu.

Cleverly ise bunun üzerine, İsrail’in saldırılarının Hamas'ın roket saldırılarına bir cevap olduğunu söyledi.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyen Bakan, ancak bunu yaparken sivil kayıpları en aza indirmek için orantılı davranmaları gerektiğini söylediklerini belirtti.

Cleverly, İsrailli veya Filistinli sivillerin ölümü karşısında dehşete düştüklerini, önceliklerinin Filistin'in tanınmasından ziyade mevcut çatışmayı sona erdirmek olduğunu dile getirdi.

İşçi Partisi'nin Filistin asıllı Milletvekili Leyla Moran, geçen hafta parlamentodaki konuşmasında hayatını kaybeden 14 Filistinli ve 1 İsrailli çocuğun ismini okuduğunu, şu an İsrail'in bombalarıyla hayatını kaybeden çocukların sayısının 63'e yükseldiğini kaydetti.

"Acil ateşkese ihtiyacımız var. İngiltere, bunu isteyen bir BM kararının ana sponsoru olmayı Fransa'ya bırakmamalıydı." diyen Moran, İngiliz hükümetinin tarihi sorumluluktan kaçtığını ve artık adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Moran, Cleverly'e Filistin’de kalıcı bir barışa sadık olduğunu iddia eden İngiliz hükümetinin Filistin’i hala neden tanımadığını sordu.

Cleverly, barışın sağlanması için uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını, şiddetin son bulması ve ateşkesin sağlanmasını istediklerini, iki devletli çözüme sadık kaldıklarını ifade etti.

İŞÇİ PARTİSİ ESKİ LİDERİNDEN HÜKÜMETE SORULAR

İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn, halkın İngiliz hükümetiyle İsrail arasındaki askeri ilişkileri bilme hakkının bulunduğunu vurgulayarak Cleverly'den iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin detaylarını paylaşmasını istedi.

Corbyn, İngiltere tarafından İsrail’e satılan herhangi bir silahın veya mühimmatın Gazze'nin bombalanmasında kullanılıp kullanılmadığını da sordu.

Bu soruya cevap vermekten kaçınan Cleverly, ülkesinin güçlü bir silah ihracatı ruhsatlandırma rejimine sahip olduğunu ve tüm silah satışlarının buna göre değerlendirildiğini kaydetti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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