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İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi

İngiltere’de güne damgasını bu kare vurdu. Prens William’ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni sırasında trompet çalan İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi

İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi
İHA

İngiltere’de Prens William’ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni sırasında trompet çalan İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi.

İngiltere’de Prens William’ın doğum günü töreni öncesi düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni provasında ilginç anlar yaşandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da St James’s Parkında düzenlenen ve binlerce kişinin izlediği tören sırasında trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklığa dayanamayarak baygınlık geçirdi.


Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardıma koşmasıyla sedyeye alındı.


Olayın ardından Prens William sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız” dedi.

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