İngiliz Polisi, Antalya'da kaybolan çocuk için yardım istedi

George Jack Temperley-Wells adlı çocuğun 29 Haziran'da annesi Brogan Elizabeth Temperley ile birlikte Türkiye'ye gittiği sanılıyor.
Çocuğun en son Antalya'da marina bölgesinde görüldüğü belirtiliyor.
Polis, çocuğun durumu hakkında "ciddi kaygıları" bulunduğunu ve çocuğu bulmak ve annesiyle konuşmak istediklerini açıkladı.
Polis Sözcüsü "Anneyle temas halinde olanların, annenin yerinin teyit edilmesi ve eve dönüşüne yardımcı olunması için derhal Türk ya da İngiliz makamlarıyla iletişime geçmesini istiyoruz" dedi.
George'un kızıl saçlı, soluk benizli ve koyu gözlü olduğu belirtildi. 28 yaşındaki annenin ise zayıf, uzun siyah saçlı ve koyu gözlü olduğu açıklandı.
Anne ve çocuğun, Türkiye'de George'un 41 yaşındaki babası Scott Nigel Wells ile vakit geçirdikleri kaydediliyor.
Bilgi sahibi olanların İngiltere'de İngiliz polisiyle temas etmeleri, Türkiye'delerse en yakın karakola gitmeleri ya da 155'i aramaları istendi.
* Haberin tüm görselleri Durham Polisi'nden servis edilmiştir.
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