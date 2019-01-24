İngiliz polisinden Brexit uyarısı: Aşırı sağcı gruplar ortamı istismar edebilir

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İngiltere'de terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey polis yetkilisi olan Neil Basu, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreci sırasında aşırı sağcı grupların "ateşli ortamı" istismar edebileceği uyarısında bulundu. Basu, aynı zamanda Londra Emniyet Müdür Yardımcısı.
Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan güvenlik kamu spotuyla ilgili bir toplantıda konuşan Basu, İngiltere'nin bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmasının operasyonel güvenlik açısından "çok kötü" olacağını söyledi.
Basu, Brexit'in ardından "terör saldırılarında artış riskine" dair bir istihbarat almadıklarını belirtti.
Londra Emniyet Müdür Yardımcısı bununla birlikte nefret suçlarında potansiyel artış konusunda endişeli.
Basu, "Brexit ile ilgili beni en çok kaygılandıran bunun toplulukları bölmesi ve karşı karşıya getirmesi. Referandumdan sonra nefret suçlarında ve aşırı sağcı söylemlerde artış oldu ve Milliyetçi Eylem gibi grupların büyüdüğünü gördük. Bu ülkede tutunmamaları için yoğun olarak onlara odaklanıyoruz" dedi.
Basu bu tehdidin son 4 yılda El Kaide ve IŞİD tehdidine kıyasla hala daha az olduğunu da sözlerine ekledi.
AB ile İngiltere arasındaki veri ve istihbarat paylaşımının son bulmasının her iki tarafı da "çok kötü bir konuma düşüreceğini" söyleyen Basu şöyle ifadeleri kullandı:
"Terörle mücadele için pek çok ikili ilişki içindeyiz. Bu bir AB gücü değil. 27 ülkedeki muhataplarımızın bizimle bilgi alışverişinde bulunmak istediklerine inanıyorum. Ancak yine de suçlularla ilgili veri ya da biyometrik bilgiler olmadan terk etmek hem bu ülkeyi hem de Avrupa'yı çok kötü bir konuma düşürecek".
İngiliz polisinin verilerine göre İngiltere, İskoçya ve Galler'de yetkililer 2 yıldan az bir sürede 18 "terör saldırısını" engelledi. Bunların çoğu radikal İslamcı grupların, dördü de aşırı sağcı grupların girişimiydi.
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