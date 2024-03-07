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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiliz rekabet kurumu Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına onay verdi - İş-Yaşam Haberleri

        İngiliz rekabet kurumu Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına onay verdi

        İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Arçelik ve Whirlpool anlaşmasını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:26
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        Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına onay verildi
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        İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri faaliyetlerini satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

        Arçelik ve Whirlpool'un çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere İngiltere'deki en büyük ev aletleri tedarikçilerinden oldukları anımsatılan açıklamada, yapılan incelemede iki şirket arasındaki ev aletleri anlaşmasının rekabet sorunlarına yol açmayacağının tespit edildiği bildirildi.

        Şirketlerin güçlü pazar konumlarına sahip olmalarına rağmen diğer tedarikçilerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 24 Ekim'de, Birliğin şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.

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