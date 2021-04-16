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İngiliz Sağlık Bakanı'nın aldığı "şirket ihaleleri" ülkeyi karıştırdı

Sağlık Bakanı Hancock ve kız kardeşinin hissedarı olduğu Topwood Limited adlı şirketinin, Galler Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden 300 bin sterlin değerinde ihaleler alması ülkede gündem oldu

İngiliz Sağlık Bakanı'nın aldığı
AA

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve kız kardeşi Emily Gilruth’un hissedarı olduğu şirketin ülkenin sağlık hizmetlerinden ihaleler aldığı oraya çıktı.

İngiliz resmi yayın kurumu BBC, Sağlık Bakanı Hancock ve kız kardeşi Emily Gilruth’un hissedarı olduğu Topwood Limited adlı evrak saklama, tarama ve imha şirketinin bu yıl içerisinde Galler Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) toplam 300 bin sterlin değerinde ihaleler aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Hancock, 2021 yılının mart ayında yaptığı mal varlığı bildiriminde Topwood Ltd. adlı şirkette yüzde 15 hisse sahibi olduğunu belirtmişti.

Bu bildirimde Bakan Hancock’un kız kardeşi Emilyy Gilruth’un daha yüksek bir hisse payıyla yönetici olduğu ve şirketin ülkenin sağlık sisteminde ihale aldığı bilgisine yer verilmemişti.

İngiliz basınında söz konusu şirketin, Hancock’un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra 2019'da Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin potansiyel tedarikçisi olarak listelendiği bilgisine yer verildi.

Konuya ilişkin İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada ise, “Sayın Hancock bu koşullar içerisinde tamamen düzgün davranmıştır. Tüm mal bildirimleri bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin açıklamasında bakanların söz konusu ihalelerine verilmesiyle bir ilgisi olmadığı da kaydedildi.

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