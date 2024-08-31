İngiliz sağlık çalışanları, İsrail'in Gazzedeki meslektaşlarına uyguladığı işkenceyi protesto etti

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in doktorları gözaltına alması, öldürmesi ve hastaneleri yıkmasının, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan kasıtlı politikasının parçası olduğunu belirtti.

Ebu Sitte, "11 ay sonra, İsrail hükümetinin ve İsrail halkının Filistin halkından kurtulmanın bir yolu olarak bu nihai çözümü benimsediği ve dünyanın da bunu kabul ettiği açık." ifadesini kullandı.