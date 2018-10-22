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İngiliz sinema devi Suudi Arabistan projesini durdurdu

Dünyanın en büyük sinema zincirleri arasında yer alan İngiliz Vue, Suudi Arabistan’da 30 sinema salonundan oluşan projesini durdurma kararı aldığını bildirdi

22.10.2018 - 18:49 | Güncelleme: AA

İngiliz The Guardian gazetesi, şirketin Abdulmohsen al-Hokair Grubu ile Suudi Arabistan'da 30 sinema salonunu içeren projeyi rafa kaldırdığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vue Üst Yöneticisi ve kurucusu Tim Richards, “Dünyanın diğer yerlerindeki diğer şirketler gibiyiz. Diğer şirketlerin endişelerini izliyor ve paylaşıyoruz. Tüm bunlar çok hızlı gerçekleşti. Gelecek birkaç haftada neler olacağını izlemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Richards aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek olan yatırım konferansına da (Geleceğe Yatırım Girişimi) katılmayacağını söyledi.

Geçen yıl aralık ayında Suudi yönetimi 2030 yılına kadar ülkede toplam 300 sinemanın açılmasının planlandığını bildirmişti.

Suudi Arabistan yönetiminin sinema yasağının kaldırmasının ardından Vue, şubat ayında Suudi grupla projenin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalamıştı.

İNGİLİZ ŞİRKETLERDEN "KAŞIKÇI TEPKİSİ"

Daha önce İngiliz yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

Branson, “Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma devam ederken ve nerede olduğu bilinmezken, (Suudi Arabistan’daki) iki turizm projesindeki direktörlüğümü askıya alacağım. Virgin olarak ayrıca Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun bizim uzay şirketlerimiz Virgin Galactic ve Virgin Orbit’e yatırım teklifine ilişkin görüşmeleri de askıya alacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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