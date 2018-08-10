Öne Çıkanlar
Kepa Arrizabalaga
Futbol
Haberler > Futbol

İngiliz takımlarından kalecilere servet

Son yıllara göre daha durgun geçen yaz transfer dönemine İngiliz ekiplerinin rekor bonservis bedelleriyle yaptığı kaleci transferleri damga vurdu. Liverpool, Brezilyalı file bekçisi Alisson için verdiği 67 milyon sterlin bonservisle ilk rekoru kırdı. Belçikalı kalecisi Courtois'yı Real Madrid'e gönderen Chelsea, İspanyol Kepa'ya 72 milyon sterlin ödeyerek tüm zamanların en pahalı kalecisini kadrosuna kattı

10 Ağustos 2018 Cuma, 11:26:37 | Güncelleme:

UEFA'nın finansal fair play kuralının da etkisiyle son yıllara göre daha durgun bir dönem geçiren Avrupa futbolunda yaz transfer dönemine kaleci transferleri damga vurdu.

Dünyanın en zorlu liglerinden İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra kupa ve Avrupa kulvarında da hedeflerine ulaşmak için kıyasıya mücadele eden İngiliz kulüpleri, kalesini gole kapatmak adına rekor bonservis bedelleriyle transfer yapmaktan kaçınmadı.

Kaleci transferlerinde en son rekorun Parma'dan Juventus'a 33 milyon sterlin bonservisle giden İtalyan Gianluigi Buffon ile 2001 yılında kırıldığı futbol dünyasında, kadrolarına büyük yatırım yapan Manchester City, Liverpool ve Chelsea, son iki kaleci transferlerinde üst üste üç rekor kırdı.

Manchester City'deki ilk iki yılında yaklaşık 450 milyon sterlinlik transfer yapan Katalan teknik adam Pep Guardiola, harcamalarının yarısından fazlasında tercihini savunma hattındaki oyuncularından yana kullandı.

Göreve geldiğinda İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadroda düşünmeyen ve Claudio Bravo'yu transfer eden 47 yaşındaki Guardiola, Şilili file bekçisinin performansından da memnun kalmayınca 35 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle kaleyi Benfica'nın Brezilyalı futbolcusu Ederson'a emanet etti.

En pahalısı 57 milyon sterlin bonservisle Aymeric Laporte olmak üzere savunma hattına yaptığı 233 milyon sterlinlik yatırımın karşılığını alan Manchester City, şampiyonluk ipini göğüslediği geçen sezon 18 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı.

Karius'un kaderini final maçı belirledi

Premier Lig'de geçen sezon tüm kulvarlarda 33 maçta kaleyi koruyan Alman kaleci Loris Karius, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olunca Liverpool, kaleci bonservisinde yeni rekorun sahibi oldu.

İngiliz temsilcisi, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı Alisson Becker'i 67 milyon sterlin ödeyerek renklerine bağladı.

Roma'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma şansı bulan Becker, geçen sezon ise ligde 37, yarı finale kadar yükseldikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta takımının kalesini korudu.

Alman teknik adam Jürgen Klopp ile 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, geçen yıl da 75 milyon sterlin rekor bonservis bedeliyle Southampton'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i almıştı.

Courtois'nın yerine Kepa

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kadar çıkan Belçika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Thibaut Courtois'yı 35 milyon sterline Real Madrid'e gitmesine izin veren Chelsea, kaleci transferinde son rekoru kıran takım oldu.

Sezona yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile giren Londra ekibi, Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 72 milyon sterlin bonservis bedeliyle 7 yıllığına renklerine bağladı.

Chelsea'nin 2011 yılında Genk'ten transfer ettiği ve ardından Atletico Madrid'e kiraladığı Courtois, 4 sezondur formasını giydiği Londra temsilcisiyle 2 Premier Lig, birer kez de Lig Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Athletic Bilbao ile son iki sezonda ligde 53 maça çıkan 23 yaşındaki Kepa ise 2012 yılında Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı İspanya Milli Takımının kadrosunda yer alıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.