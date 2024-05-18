İngiliz turistin külleri denize böyle dökülmüş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir grup İngiliz turistin, ölen yakınlarının küllerini denize dökmesinin ardından "sağlık" tartışması yaşanırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 13 Mayıs'ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü.

Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntüler de ortaya çıktı.

Yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek küllerin denize dökülmesinin sağlık açısından zararlı olabileceğini savunurken, tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi.