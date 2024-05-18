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        İngiliz turistin külleri denize böyle dökülmüş

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13 Mayıs'ta İngiliz turistin küllerinin denize dökülmesi tartışma yaratmıştı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:05
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        İngiliz turistin külleri denize böyle dökülmüş
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        Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir grup İngiliz turistin, ölen yakınlarının küllerini denize dökmesinin ardından "sağlık" tartışması yaşanırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

        Geçtiğimiz 13 Mayıs'ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü.

        Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntüler de ortaya çıktı.

        Yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek küllerin denize dökülmesinin sağlık açısından zararlı olabileceğini savunurken, tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi.

        İngiliz turistin küllerinin denize bırakılması için Uzunyalı sahilinde düzenlenen törene ait ortaya çıkan görüntülerde ise denizin kıyısına kadar giren bir grup İngiliz turistin, külleri denize bırakması yer aldı.

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