İngiliz turistlerden

Türkiye, yaşamın her alanını etkileyen Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni normalleşme kararlarıyla kapılarını bazı ülkelere açtı. Bu dönemde ülkeye gelen misafirlere güvenli tatil için tedbirler üst düzeyde tutuluyor.Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçesini tercih eden İngiliz turistler de şehirde ve konakladıkları otellerde alınan tedbirlerle gönül rahatlığıyla tatillerini sürdürüyor.Anna Hutchinson, AA muhabirine, Türkiye'ye ikinci kez geldiklerini söyledi.Türkiye'deki birçok tatil bölgesinde her şeyin temiz ve güvenli olduğunu aktaran Hutchinson, şöyle konuştu:"Nisan ayı için yer ayırtmıştık ama Kovid-19 nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Turistik faaliyetler serbest olunca hemen gelmek istedik, çünkü buranın tatil yapmak için harika standartlara sahip olduğunu ve güvenilir önlemler alındığını biliyorduk. Yurt dışında yaşayanlar hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilir. İngiltere'deki herkese buraya tatile gelmelerini şiddetle öneririm. Burası çok güvenli ve temiz bir yer. Ben de kesinlikle bir daha buraya geleceğim."Simon Hutcinson da Türkiye'nin havasını ve insanlarını çok sevdiğini, burada çok keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi.Otellerde tüm tedbirlerin en üst seviyede tutulmasının kendilerini güvende hissettirdiğine dikkati çeken Hutchinson, "Bütün yemekler ayrı ayrı pişiriliyor. Hijyen harika. Bütün masalar, sandalyeler, kapılar düzenli olarak temizleniyor. Her yerde dezenfektan mevcut. Odalar bu anlamda kusursuz. Bütün görevliler sürekli maske takıyor. Kendimizi gayet güvende hissediyoruz. Temizlik bakımından Türkiye harika bir yer. Buradaki tesislerden ve güvenlik önemlerinden çok etkilendik. Çok güzel zaman geçirdik. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.Kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden görevlilerin de bulunduğunu anlatan Hutcinson, Türkiye'nin salgın konusunu çok ciddiye aldığını belirtti.Kelly Briggs de Türkiye'ye gelmekle iyi yaptığını anlattı."Türkiye, salgın döneminde gelebileceğimiz güvenli birkaç ülkeden birisiydi." diyen Briggs, şunları söyledi:"Çünkü salgın için bütün önlemler alınmış ve uygulanmaya da devam ediliyor. Ülkemizdeki vatandaşlar kesinlikle endişe etmemeliler çünkü burada her şey çok özenli hazırlanmış ve sunuluyor. Hava mükemmel, yağmur yağmıyor. En önemlisi burası çok güvenli."Pamela Silver de Türkiye'de keyifli ve güvenli bir tatil yaptığını vurguladı.Kurallara uyma noktasında disiplinli bir çalışma yapıldığına değinen Silver, "Tatilimizi güvenli bir şekilde yapıyoruz. Diğer ülkelere göre kesinlikle Türkiye’deki sağlık standartları çok daha yüksek. Her yer çok temiz." dedi.