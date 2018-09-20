1984, Hayvan Çiftliği gibi eserleriyle tanınan Orwell'ın halen Londra Üniversitesi'nde bulunan günlükleri, mektupları, çalışma notları, fotoğrafları UNESCO'nun Dünya Belleği listesine girdi.

UNESCO, usta yazarın arşivini korumaya alma gerekçesini, “Orwell’in yazdıklarının bugün de karşılığının olması ve insanlık tarihinin bu eserlerin zarar görmesi halinde fakirleşecek olması...” olarak açıkladı.

İnsanlığın tarihi, kültürel sosyal belleğini oluşturan ve savaş, doğal afet gibi nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesi bulunan belge ve bilgilerin yeryüzünün ortak değerleri olarak korunmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlamak üzere 1992'de oluşturulan programda Anne Frank’ın defterinden Magna Carta’ya 300'ün üzerinde eser yer alıyor.

Dünya Belleği Arşivi'nden Türkiye'den de Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları, Boğazköy Hitit Tabletleri, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu, Kültepe Tabletleri, Divanü Lügati’t-Türk ve Piri Reis’in Haritası bulunuyor.

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