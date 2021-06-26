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İngilizce öğrenmek için daha fazla fırsat

Çocuklar için online öğrenme platformu olan Novakid, artık daha da ilginç araçlar kullanıyor. Öğrenciler quiz formatındaki oyun ve yarışmalara katılabiliyor ve hatta sanal gerçeklik formatında gezilere çıkıyor.

İngilizce öğrenmek için daha fazla fırsat

Son zamanlarda, İngilizce öğrenmek daha da ilginç hale geldi. Yüksek teknoloji platformu Novakid, çocuklar için ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma, yaratıcı görevler ve sanal gerçeklik araçlarıyla iletişimi birleştiren yeni programlara başladı.

Sıra arkadaşınla İngilizce dil bilgisi ve sözcüklerde yarışmak ister misin?

Yarışmalar çocuklar için her zaman eğlenceli olmuştur. Ayrıca çocuklar ödüllendirilmeyi de sever. Novakid, oyunla dersi birleştirdi. Böylece çocuklar sadece dersten zevk almakla kalmıyor aynı zamanda daha iyi öğrenmek için teşvik de ediliyor. Konu ile ilgili görüşlerini ifade eden Novakid'in baş metodologu Amy Krolevetskaya şu cümleleri kullandı: "Bu format, çocukların dili öğrenmelerinde ilerleme gördüğümüz için, kendini kanıtlamış bir formattır. Bu formatın başarısının büyük ölçüde oyunlardan ve diğer yarışmalardan geldiğini düşünüyoruz."

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