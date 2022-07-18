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İngilizce öğretmenliği taban puanları 2022: İngilizce öğretmenliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

İngilizce öğretmenliği taban puanları kaç? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları merak içerisinde diğer bölümler için olduğu gibi İngilizce öğretmenliği taban puanlarını da araştırıyor. Peki, 2022 İngilizce öğretmenliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması kaç? İşte İngilizce öğretmenliği taban puanları...

İngilizce öğretmenliği taban puanları 2022: İngilizce öğretmenliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

İngilizce öğretmenliği fakültesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanı en çok araştırılan bölümler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2022 İngilizce öğretmenliği fakültesi taban puanları ve kontenjan sayıları kaç? Merak edenler için İngilizce öğretmenliği fakültesi taban puanlarını haberimizde derledik. İşte YÖK 2022 İngilizce öğretmenliği taban puanları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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